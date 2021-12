Avtale mellom Biden og Putin om å halde fram samtalar med utsendingar

utenriks

Avtalen kjem i kjølvatnet av møtet mellom dei to presidentane tysdag.

Det er det auka spenningsnivået på grensa mellom Russland og Ukraina som er bakgrunnen for avtalen. Kreml opplyser onsdag at det er uvisst akkurat når samtalane skal finne stad.

– Presidenten syntest at det burde skje rimeleg raskt, seier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov.

USA har sagt at dei ikkje veit kva slags planar Russland har med Ukraina, men Washington har uttrykt stor bekymring over at Russland har utplassert om lag 100.000 soldatar langs grensa mot Ukraina. Russland har avfeia bekymringa som hysteri.

