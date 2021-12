Etterforskinga av Sveriges infrastrukturminister blir lagd bort

utenriks

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har vore under etterforsking etter at ein tredje person melde han for seksuell trakassering av ei kvinne.

Eneroth vart skulda for å ha stroke ei kvinne på den nedre delen av ryggen og over baken.

– Det har i dette tilfellet vore ei flyktig berøring. Den kan ikkje reknast for å ha ei tydeleg seksuell innretning eller preg som trengst for at det kan vurderast som seksuell trakassering, seier påtalesjef Maria Sterup.

Eneroth har forklart at han ikkje meinte å ta på kvinna på ein upassande måte.

– Eg beklaga, forklarte at det ikkje var intensjonen min og var samtidig tydeleg på at det er viktig å ta opp og diskutere hendingar som opplevast som ubehagelege eller upassande. Eg angrar verkeleg viss eg utsette ein person for ubehag. Det har aldri vore intensjonen min. Eg har òg uttrykt dette overfor henne, seier samferdselsministeren.

(©NPK)