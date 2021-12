Helikopterstyrt i India – forsvarssjefen om bord

utenriks

– Eit helikopter med general Rawat om bord har vore i ei ulykke i dag nær Coonoor i delstaten Tamil Nadu, skriv det indiske luftforsvaret på Twitter, ifølgje AFP.

Det er ikkje kjent kva som var årsak til ulykka, eller om forsvarssjefen er skadd eller har omkomme.

Den statlege kringkastaren Psarar Bharati melder at tre skadde personar har vorte frakta til sjukehus. TV-bilete viser helikopteret i flammar medan lokalbefolkninga driv sløkking.

Rawat er den høgast rangerte tenestegjerande i det indiske militæret. Han er òg rådgivar for forsvarsdepartementet, og tok over den nyopprettande stillinga som forsvarssjef etter at han gjekk av som hærsjef i fjor.

