Olaf Scholz teken i eid som tysk statsminister

Scholz, som er tidlegare visestatsminister og finansminister under Angela Merkel, trong minst 369 stemmer for å sikre seg jobben som statsminister.

Hans sosialdemokratiske parti SPD og dei to koalisjonspartnarane, Fridemokratane og Dei grøne, har til saman 416 sete i den nye samansetninga av nasjonalforsamlinga.

Scholz enda med å få 395 av stemmene. Like etter vart han teken i eid i ein kort seremoni hos president Frank-Walter Steinmeier.

Hans sentrum-venstre-regjering, beståande av åtte kvinnelege og åtte mannlege ministrar, er den første koalisjonen av slaget sitt på eit føderalt nivå i Tyskland.

Putin: Vil ha konstruktive band

Russlands president Vladimir Putin ønskjer seg konstruktive band med Tysklands nye leiar, heiter det i ei fråsegn frå Kreml.

– Vi reknar med kontinuitet i det at konstruktive band vil utvikle seg mellom presidenten og Tysklands nye statsminister, og at tysk side vil halde fram med å gå ut frå forståinga vi har om at det ikkje finst noko alternativ til dialog for å løyse dei vanskelegaste forskjellane mellom oss, uttalte talsperson for Kreml, Dmitrij Peskov, onsdag.

EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen har sendt gratulasjonar til Scholz, og seier ho ser fram til å jobbe saman med han for eit sterkare Europa.

– Gratulerer, kjære Olaf Scholz, med å bli vald og utnemnd til statsminister. Eg ønskjer deg ein god start på regjeringstida og ser fram til eit vidare tillitsfullt samarbeid for eit sterkare Europa, har ho tvitra på morsmålet sitt, tysk.

Macron hylla Merkel

Også Frankrikes president Emmanuel Macron har sendt lykkønskjer til Scholz, samtidig som han hylla Angela Merkel, som i dag gjekk av som statsminister.

– Takk for at du aldri gløymde det historia har lært oss, for at du gjorde så mykje for oss, med oss, for å føre Europa framover, skriv Macron på Twitter.

Til Scholz seier han at han gler seg til samarbeidet.

– Vi skal skrive det neste kapittelet saman. Vi skal gjere det for franskmenn, for tyskarar, for europearar, seier Macron.

