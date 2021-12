Optimisme i Ukraina etter møte mellom Biden og Putin

utenriks

Dagen etter møtet mellom Russlands president Vladimir Putin og USAs president Joe Biden, om nettopp spenningsnivået på grensa til Ukraina, uttrykkjer utanriksminister Kuleba takksemd.

Han trur samtalen mellom stormaktene i ei viss grad inneber ei nedtrapping.

Samtidig vil han no at omverda møter det russiske kravet om garanti om at Nato ikkje utvidar seg austover med ei kraftig markering, som bidreg til å førebyggje russisk aggresjon.

Biden skal snakke med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om toppmøtet torsdag.

I samband med møtet vart Biden og Putin samde om å utnemne representantar som skal halde fram samtalane i tida framover.

(©NPK)