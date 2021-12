Pfizer: Oppfriskingsdose gir godt vern mot omikronsmitte

utenriks

Det er ei fråsegn frå laboratoriestudiane til selskapa som stadfestar dette.

– Sjølv om to dosar framleis kan gi vern mot alvorleg sjukdom av omikronvarianten, er det klart frå desse studiane at ein tredje dose forbetrar vernet, seier Pfizer-sjef Albert Bourla.

– Å sikre at så mange som mogleg får først to dosar og så ein oppfriskingsdose, er den beste måten å hindre spreiinga av covid-19, seier han.

Ifølgje vaksineprodusenten viser studiane at ein tredje vaksinedose gir same vern som to dosar gav mot tidlegare virusvariantar.

Selskapa opplyser òg at dei kan ha ein oppdatert vaksine mot omikronviruset klar i mars.