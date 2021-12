utenriks

Den 31 år gamle skodespelaren melde 62 år gamle Besson i mai 2018. Ho hevda at han hadde dopa henne ned og valdteke henne på eit hotell i Paris.

Besson nekta og kalla det fri fantasi. Manglande bevis gjorde at saka vart lagd bort i februar 2019, men ho vart gjenopna i oktober same år etter at skodespelaren sette fram nye skuldingar mot Besson.

Torsdag skriv AFP at saka igjen er lagd bort.

Besson har regissert nesten 100 filmar, blant dei «Nikita», «Det femte element», «Leon» og «Lucy».

