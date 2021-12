EMA: Så langt verkar omikrontilfella i hovudsak som milde

utenriks

– Tilfella verkar i hovudsak som milde. Men vi må innhente meir informasjon for å avgjere om sjukdomsspekteret ved omikronsmitte er annleis enn frå dei tidlegare variantane, seier vaksinesjef Marco Cavaleri.

Omikronvarianten er førebels påvist i over 55 land. Ei rekkje tilfelle er påviste i Noreg, noko som førte til at strenge tiltak vart innførte med verknad frå natt til torsdag.

Varianten utløyste global panikk då han dukka opp førre månad. Verdshelseorganisasjonen (WHO) har sagt at det er indikasjonar på at omikron kan vere meir smittsam enn andre variantar av koronaviruset.

Vaksineprodusenten Pfizer/Biontech opplyste onsdag at koronavaksinen deira gir godt vern mot omikronvarianten etter ein tredje dose. Cavaleri seier derimot at det er for tidleg å konkludere om kor godt dagens vaksinar fungerer mot varianten.

– Per no har vi ikkje nok informasjon om korleis varianten påverkar kor effektive dei godkjende vaksinane er, men vi held fram med å undersøkje saka, seier han.

(©NPK)