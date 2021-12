Far og son blir skulda for å ha starta enorm skogbrann i California

utenriks

Dei to er 66 og 32 år gamle. Dei er mistenkte for å ha starta brannen ved Lake Tahoe, eit skogområde nær grensa til delstaten Nevada.

Ifølgje New York Times meiner påtalemakta at dei har vore aktlause i samband med at brannen starta. Forsvararen til dei to seier at mennene stiller seg heilt uforståande til skuldingane.

Brannen starta 14. august, og først 67 dagar seinare var han sløkt. Då var rundt 1.000 bygningar brunne ned, både bustader og forretningsbygg. Fem menneske vart skadde, men ingen omkom.

