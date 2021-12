Italia gir milliardbot til Amazon

utenriks

– Amazons dominerande stilling i den italienske marknaden har gjort dei i stand til å favorisere si eiga logistikkteneste, skriv tilsynet i ei fråsegn torsdag.

Bota på 1,1 milliardar svarer til omtrent 11 milliardar norske kroner, og er den seinaste av europeiske styresmakters aksjonar mot amerikanske storselskap.

– Dei har brukt aktive seljarar på Amazon.it slik at det har vorte til skade for konkurrerande operatørar i den marknaden, og for å styrkje sin eigen dominans, heiter det vidare.

(©NPK)