Kina prøver å dempe veksten i valutakursen

utenriks

Kommersielle bankar vart torsdag for andre gong i år beordra til å auke mengda av utanlandske valutainnskot som blir oppbevarte som reservar. Det reduserer beløpet som er tilgjengeleg for handel, noko som gjer det lettare for kinesiske styresmakter å handtere valutakursen.

Den kinesiske sentralbanken prøver å gjere yuankursen meir fleksibel og marknadsorientert, men har gripe inn det siste året for å avgrense auken.

For USA er grepet irriterande, dei klagar over at ein svak yuan gjer den kinesiske eksporten i overkant billig og aukar handelsoverskotet i landet.

Yuanen har stige beskjedne 2 prosent mot dollaren sidan midten av august. Det var likevel nok til å auke han til snautt 6,38 mot dollaren denne veka, som er det høgaste nivået sidan mai 2018.

Éin yuan svarer til rundt 1,4 norske kroner.

