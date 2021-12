Rettssaka i gang mot politikvinne som skaut og drap svart 20-åring

utenriks

Skytinga skjedde litt meir enn ti månader etter at politimannen Derek Chauvin drap George Floyd, det òg i Minneapolis i delstaten Minnesota.

Drapet på Floyd utløyste landsomfattande demonstrasjonar og uro i USA mot valdsbruken til politiet, særleg mot svarte amerikanarar.

Spenninga blussa opp igjen då Wright vart skoten i Brooklyn Center, og det var eit opptog av demonstrantar utanfor domstolen i Minneapolis onsdag.

Stansa i kontroll

Det er ingen tvil om faktagrunnlaget i saka, då det vart teke opp på kroppskameraa til politiet.

Potter og to kollegaer stansa han fordi skilta på bilen hans var gått ut.

Då fann dei ut at det var utskrive arrestordre på han for å ha bore våpen utan løyve. Wright, som ikkje var væpna, prøvde å rømme.

For å stoppe han, hevdar Potter at ho prøvde å trekkje fram elektrosjokkvåpenet sitt, men at ho trekte fram pistolen ved ein feil. I videoen roper ho «Taser», engelsk for elektrosjokkvåpen, idet ho trekkjer av.

Wright køyrde vekk frå staden, men stoppa ikkje lenge etter, og vart erklært død på staden.

Forsvaret: Eit uhell

Potter trekte seg frå politiet etter hendinga. Ho har forklart at ho trekte pistolen ut av hylsteret, som var festa på motsett side av hylsteret med elektrosjokkvåpenet.

– Ho tabba seg ut. Dette var eit uhell. Ho er berre eit menneske, sa forsvararen hennar Paul Engh.

– Etter 1.000 operasjonar gjer kanskje ein kirurg ein feil. Det kan skje, eller ein diagnose kan gå uoppdaga i ein stressande situasjon, sa han vidare.

Aktoratet ønskjer streng straff

Aktor Erin Eldridge avviser det. Ho meiner saka handlar om uforsvarleg våpenhandtering og tilsidesetjing av risikoen ved å bruke våpen.

– Det handlar om ein politibetjent som visste at ho kunne drepe nokon om ho tok feil, men som ikkje forsikra seg om at ho gjorde det rett, sa ho.

For å bli dømd for det strengaste av tiltalepunkta, må aktoratet bevise at Potter handla omsynslaust, medan dei andre må bevise at ho var grovt aktlaus.

Blir ho dømd for forsettleg drap, er strafferamma på litt meir enn sju år, medan det er fire år for aktlaust drap. Aktoratet har sagt at dei ønskjer ei lengre straff.

(©NPK)