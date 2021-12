Senatet stemte ned Bidens vaksinekrav

utenriks

Det er ein symbolsk siger for republikanarane, men det vil truleg ha lite å seie i praksis. Alle 50 av senatorane til partiet stemde for forslaget, og fekk støtte av dei to demokratane Joe Manchin og Jon Tester.

Forslaget er ikkje venta å bli godkjent i Representanthuset, der det truleg berre får støtte frå høgresida. I tråd med Bidens plan, må alle selskap med meir enn 100 tilsette krevje at dei tilsette anten vaksinerer seg eller lèt seg teste kvar veke frå 4. januar.

Etter avstemminga sa Manchin at det sjølv om han støttar eit vaksinekrav for statstilsette og militæret, ikkje er oppgåva til den føderale regjeringa å diktere kva private selskap gjer.

Vanleg med vaksinekrav

I ei rekkje delstatar, som blir leia av både demokratar og republikanarar, er hundretusenvis underlagt krav om å vaksinere seg mot ei rekkje sjukdommar, og desse krava er ikkje særleg kontroversielle.

Mesteparten er vaksinar ein får som barn, og slike krav har vore gjeldande i USA heilt sidan det 19. hundreåret, men det er òg krav for vaksne.

I New York må alle som jobbar i sjukehus, på pleieheim og i andre institusjonar i helsevesenet vere vaksinerte mot meslingar og raude hundar, medan Rhode Island krev at alle som jobbar med barn, må vere vaksinerte mot ei rekkje vanlege barnesjukdommar, og dessutan influensa.

Fleire delstatar har vaksinekrav for universitetsstudentar, og alle 50 krev at skulebarn vaksinerer seg mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, meslingar, raude hundar og vasskoppar.

Sinna Schumer

Chuck Schumer, leiaren for demokratane i Senatet, samanliknar republikanarane med folk som trur jorda er flat, og skuldar folkevalde som sjølv har teke koronavaksinen, for å vere hyklarar.

– Den største hindringa som står mellom oss og slutten på pandemien, er amerikanarar som nektar å la seg vaksinere, sa han.

Biden har innført vaksinekrav for tre grupper som ikkje er statstilsette: oppdragstakarar som jobbar for staten, visse grupper i helsevesenet og tilsette i større selskap. Alle krava har møtt motstand i rettsvesenet og er sett på hald.

