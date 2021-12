Styresmaktene i New York vil ha Donald Trump i vitneboksen

utenriks

Det melder Washington Post.

Den øvste juridiske ansvarlege i delstaten, Letitia James, har bede Trump om å møte opp for å personleg gi vitneforklaring i saka. Etterforskinga skal avklare om Trump Organization har meldt inn feilaktige verdiar på eigedommane sine for å få bank- og skattemessige fordelar.

Mistanken går ut på at eigedomsgruppa skal ha overdrive verdiane av eigedommane overfor bankane for å få betre lånevilkår, og at ho rapporterte inn langt lågare verdiar til skattevesenet for å spare skatt.

Kjelder som kjenner saka, seier James' kontor vil at Trump skal vitne 7. januar.

