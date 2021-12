«Stille streik» i protest mot juntaen i Myanmar

utenriks

Aksjonen blir omtalt som ein «stille streik». I den største byen i landet Yangon var butikkar stengde og gatene tomme. Heller ingen gateseljarar var å sjå, ifølgje journalistar frå nyheitsbyrået AFP.

Det same er tilfelle i den nest største byen Mandalay og ei rekkje andre byar, opplyser lokale kjelder.

USAs ambassade har bede amerikanske borgarar halde seg unna gatene fordi dei meiner det er auka fare for at tryggingsstyrkar vil bruke vald om nokon samlar seg for å protestere.

Over 1.300 menneske er drepne av tryggingsstyrkar sidan kuppet 1. februar, ifølgje ei lokal overvakingsgruppe.

