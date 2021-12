Australia byter til amerikanske forsvarshelikopter

utenriks

Forsvaret har hatt nær 50 såkalla Taipan-helikopter frå den europeiske flyprodusenten Airbus. Dei skulle opphavleg nyttast heilt fram til 2037, men australske forsvarsstyresmakter hevdar det har vore ei rekkje tekniske problem med dei.

No skal dei erstattast med 40 helikopter av modellane Black Hawk og Sea Hawk frå det amerikanske selskapet Lockheed Martin.

– Taipan-helikoptera fungerer ikkje som lova. Så enkelt er det. Vi skal sørgje for at forsvarsstyrkane våre har den best moglege utrustinga for å kunne forsvare dette landet, og Black Hawks kjem til å sørgje for dette, seier statsminister Scott Morrison.

I september kansellerte Australia utan forvarsel ein enorm ubåtkontrakt med Frankrike til fordel for ein samarbeidsavtale med USA og Storbritannia, noko som utløyste ei diplomatisk krise.

(©NPK)