Britisk ankedomstol har opna døra for at Julian Assange kan utleverast til USA

utenriks

Dermed har domstolen sett til side rettsavgjerda frå januar då ein lågare domsinstans sa nei til utlevering. Grunngivinga var at det var fare for at Assange kom til å ta sitt eige liv om han vart overført til eit amerikansk fengsel og stilt for retten der.

Men USA anka avgjerda, og fredag vedtok to andre britiske dommarar at dei bør rette seg etter USAs krav.

Rettsavgjerda betyr likevel ikkje at saka er ferdigbehandla i britisk rettsvesen. Saka skal no behandlast på nytt i ein lågare domstol. Den som taper her, kan anke saka til Storbritannias høgaste domstol.

USA har utskrive ein omfattande tiltale mot Assange etter at Wikileaks i 2010 offentleggjorde 500.000 graderte dokument som har vekt sterk kritikk ved USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

Saka har vorte ei viktig symbolsak for ytringsfridomsforkjemparar, og fleire har teke til orde for at Assange burde fått Nobels fredspris.

I USA risikerer Assange opptil 175 års fengsel om han blir kjend skuldig i dei 18 tiltalepunkta som er reiste mot han, mellom anna for hacking og brot på USAs spionasjelov.