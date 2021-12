Domstol: Ungarsk lov gjeld når EU-lover ikkje er heilt på plass

utenriks

Ein EU-domstol har funne Ungarn skuldig i brot på EUs lover om å verne flyktningar. Bakgrunnen er avgjerda landet har teke om å deportere flyktningar til den serbiske grensa.

Justisminister Judit Varga tok EU-rettsavgjerda til Ungarns grunnlovsdomstol, og bad dei avgjere om ungarsk lov trumfar EUs i dette tilfellet.

I ei rettsavgjerd fredag skriv grunnlovsdomstolen at Viktor Orbans regjering skal stelle seg til nasjonal lovgiving når EU ikkje har teke passande steg for å sikre felles gjennomføring av EU-lovgiving.

I det konkrete tilfellet der Ungarn er dømt for å ha deportert migrantar til den serbiske sida av den felles grensa i dei to landa, tek grunnlovsdomstolen ikkje stilling til spørsmålet.

Dermed er det framleis uklart om EUs lover står over ungarsk lov i spørsmålet om migrantar. Det har ikkje omgåande komme fleire detaljar om den ungarske rettsavgjerda, skriv Reuters.

Ei liknande sak har funne stad hos Ungarns innvandringskritiske meiningsfelle og nabo Polen. Her landa domstolen på at EU-lov ikkje har forrang over polsk lov i alle tilfelle.

EU-kommisjonen og ei rekkje EU-land har tidlegare åtvara om at Polen og Ungarn ikkje kan drive åleinegang. Dei meiner dette kan true heile fundamentet for EU og den indre marknaden.

