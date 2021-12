EU-land lovar å ta imot nesten 40.000 afghanarar

utenriks

Dei 15 medlemslanda har ifølgje EU-kommisjonen allereie evakuert 28.000 menneske frå Afghanistan. Dei det er snakk om no, kjem i tillegg.

Ifølgje Johansson er Tyskland åleine villig til å ta imot 25.000 flyktningar.

I eit brev frå Johansson til innanriksministrane i dei 15 landa står det at dei vil ta imot i alt 60.000 flyktningar i 2021 og 2020, og at afghanarar utgjer to tredelar av desse.

Etter at Taliban tok tilbake makta i Afghanistan i slutten av august, har situasjonen i landet forverra seg dramatisk. Ifølgje FN lir over halvparten av befolkninga av matmangel.

