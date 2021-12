FN skaka over rapport om folkemord av uigurar

utenriks

Talsperson for FNs rettskontor, Rupert Colville, seier byrået hans ikkje har verifisert funna som vart presenterte i rapporten torsdag, og at dei ikkje vil kommentere konklusjonen om at Kina har gjort seg skuldig i folkemord gjennom tiltak for befolkningskontroll.

Men han sa at panelet, som vart oppretta på førespurnad frå World Uyghur Congress, hadde henta fram djupt urovekkjande informasjon om behandlinga av uigurar og andre muslimske og etniske minoritetar i Xinjiang-regionen i Kina.

Panelet bestod av ni advokatar og menneskerettsekspertar, og dei har intervjua vitne som fortalde om påstått tortur, valdtekt og umenneskeleg behandling.

– All ære til dei mange offera og vitna som tok ein stor risiko ved å stå fram. Det er no ekstremt viktig å gi dei vern mot eventuell gjengjelding, understrekar Colville.

