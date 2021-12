Italienar prøvde å lure til seg koronapass med falsk arm – no er han vaksinert

utenriks

Mannen, som er i 50-åra, skapte overskrifter verda over då han møtte opp på eit italiensk vaksinesenter med ein realistisk armprotese. Vaksinepersonellet lét seg likevel ikkje lure, og mannen vart bøtelagd.

I eit italiensk TV-program fortel mannen, som jobbar som tannlege, at han no har late seg vaksinere «fordi systemet tvinga han».

Tannlegen forklarer at han ikkje er vaksinemotstandar, men at han er kritisk til at ein blir tvinga til å ta han. Italia har strengare reglar for uvaksinerte, og desse får ikkje tilgang til mellom anna restaurantane i landet, kinoar og sportsarrangement.

