Skodespelar Jussie Smollett dømd for å ha iscenesett angrep

Juryen kom fram til at den tidlegare «Empire»-skodespelaren bør dømmast for fem av seks tiltalepunkt.

Smollett har sagt at han vart utsett for eit brutalt angrep med rasistiske og homofobiske undertonar på open gate i Chicago i januar 2019. Den 39 år gamle skodespelaren fortalde politiet at han vart overfallen av to maskerte menn som batt ei løkke rundt halsen hans og helte bleikjemiddel over han, medan dei ropte rasistiske ytringar.

Men dei to påstått gjerningsmennene, to brør, har òg vitna i retten og seier at dei fekk 3.500 dollar frå Smollett for å iscenesetje angrepet. Skodespelaren har fortalt at pengane vart utbetalte fordi ein av dei jobba som den personlege trenaren og kosthaldseksperten hans.

Bevisa mot Jussie Smollett består – i tillegg til vitneforklaringa til brørne – mellom anna av videoar frå overvakingskamera i området som der angrepet skal ha skjedd.

Smolletts advokat Nenye Uche seier dommen vil bli anka og at han er overtydd om at skodespelaren vil bli «frikjend på alle punkt».

