Tyske helsearbeidarar får vaksineplikt

Lovforslaget vart fredag vedteke i underhuset i Forbundsdagen med 571 stemmer for og 80 stemmer mot. 38 avstod frå å stemme.

Forslaget er venta å bli endeleg godkjent og vedteke i overhuset, Forbundsrådet, seinare på fredagen.

Også i Frankrike, Italia, Storbritannia og Hellas er helsepersonell nøydde til å ta koronavaksinen. Fleire andre land har til og med gått strengare til verks, mellom anna Austerrike, som i februar pålegg alle uvaksinerte i landet å ta vaksinen.

Tysklands statsminister Olaf Scholz, som vart innsett denne veka, har opna for å innføre vaksinekrav òg for resten av befolkninga, noko forgjengar Angela Merkel støtta.

I Noreg har ein førebels ikkje gått inn for å innføre obligatorisk vaksinasjon for helsearbeidarar og ei heller for resten av den uvaksinerte befolkninga. Men fleire, blant dei Høgre, har teke til orde for at vaksinen bør vere obligatorisk for helsepersonell.

