USA beheld 2.500 soldatar i Irak

utenriks

Han seier òg at dei framleis vil gi luftstøtte og anna militær støtte til kampen mot IS som Irak framleis held gåande.

Marinegeneral Frank McKenzie seier i eit intervju med AP at Iran-støtta militsar vil ha alle vestlege styrkar ut av Irak, og seier han ventar at den nylege eskaleringa av valden i landet held fram gjennom desember.

– Dei vil at alle amerikanske styrkar skal dra, men alle amerikanske styrkar skal ikkje dra. Dette kan provosere fram ein respons som vi får seinare i slutten av månaden, seier han.

Iraks regjering kunngjorde torsdag at den USA-leidde koalisjonen mot IS' kampoppdrag er avslutta. Amerikanske styrkar har i hovudsak hatt ei rådgivande rolle over lengre tid, så endringa er lita.

Avgjerda er i tråd med løftet til Biden-administrasjonen om å avslutte USAs kamoppdrag innan 31. desember.

– Vi har trekt ut alt av basar vi ikkje trong, og vi har gjort det vanskelegare å nå oss. Men irakarane vil framleis ha oss der. Dei vil framleis ha nærværet, og dei vil framleis ha engasjementet, seier McKenzie.

– Så lenge dei vil ha det, og vi er samde om at det er tilfellet, kjem vi til å vere der, seier han.

