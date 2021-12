Zelenskyj takkar Biden for sterk støtte

utenriks

– Eg takkar Biden for konsekvent, fast og sterk støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, seier Zelenskyj i ei fråsegn torsdag etter å ha snakka med den amerikanske presidenten på telefon.

– Biden stadfestar den urokkelege forpliktinga si til å finne vegar til fred, heiter det vidare i fråsegna.

Ukraina fryktar russisk invasjon og har bede USA hjelpe til med å demme opp for trusselen.

President Joe Biden forsikra i samtalen at USA fullt ut støttar Ukrainas sjølvstende i møte med militære truslar frå Russland.

– Han stadfesta på nytt USAs urokkelege forplikting til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, heiter det i ei fråsegn frå Det kvite hus etter den halvannan time lange samtalen mellom dei to presidentane.

Biden har òg snakka med leiarane for ni Nato-land i Aust-Europa og «diskutert Russlands destabiliserande militære oppbygging langs Ukrainas grense og behovet for ein samla, førebudd og resolutt haldning i Nato for kollektivt forsvar av allierte».

(©NPK)