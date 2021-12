Kappløp for å sikre vaksinar mot omikronvarianten

utenriks

Modifiseringane blir gjorde «for sikkerheits skuld», og før ekspertane har funne ut om dei noverande vaksinane òg kan verne mot omikron.

Pfizer og Biontech har allereie kunngjort at vaksinen deira gir godt vern mot omikronvarianten såframt det blir gitt ein tredje dose. Tre dosar skal gi like godt vern mot omikron som to dosar gir mot deltavarianten, melde selskapa onsdag.

Forskarar meiner det er liten risiko for at dei vaksinane vi har i dag, blir ubrukelege, men dei trur likevel det er viktig å teste ut kor fort selskapa kan snu seg rundt og produsere ein omdanna vaksine med dokumentert effekt.

For dei trur ikkje den nyaste virusvarianten blir den siste. Og det kan òg komme variantar som gjer det svært viktig å justere opp vaksinane i full fart.

– Brannalarm

– Omikron har utløyst brannalarmen. Sjølv om det viser seg å vere falsk alarm, vil det bli veldig godt å verkeleg vite at vi kan gjere dette – få ut ein ny vaksine og vere klar, seier immunologen E. John Wherry ved University of Pennsylvania.

Det er framleis for tidleg å seie korleis vaksinane vi har i dag verkar mot omikron. Denne veka har det komme ulike signal: Dei første laboratorietestane tyder på at to Pfizer-dosar kanskje ikkje vernar mot ein omikron-infeksjon, men at dei vernar mot alvorleg sjukdom. Ein tredje vaksinedose kan kanskje oppgradere immuniteten nok til å gjere begge delar, meiner Wherry.

Legemiddeltilsyn over heile verda følgjer situasjonen tett, og dei neste vekene kan vi vente eit betre svar på spørsmålet. I Verdshelseorganisasjonen (WHO) er det dessutan nedsett eit uavhengig ekspertpanel for å gi råd om vaksinane må endrast på grunn av omikron eller andre moglege variantar.

Utløysande faktor?

Men styresmaktene er enno ikkje samde om kva som eventuelt bør utløyse eit slikt drastisk steg: Bør alarmen gå viss immuniteten som vaksinane gir mot alvorleg sjukdom, fell, eller viss ein ny mutant spreier seg raskare enn tidlegare variantar?

– Dette er ikkje uviktig, sa administrerande direktør Ugur Sahin i Biontech like før omikronvarianten vart oppdaga.

For viss eit selskap utviklar ein ny vaksine mot éin variant, kva om eit anna selskap går i gang med å lage ein vaksine mot ein annan variant?

– Vi har ikkje ein felles strategi, fastslår Ugur Sahin.

Avgjerda er vanskeleg, og viruset bevegar seg fortare enn vitskapen. Så seint som i haust undra vaksineekspertar i USA seg over kvifor ikkje booster-vaksinar vart oppgraderte for å bli meir effektive mot deltavarianten sidan han var meir smittsam enn tidlegare variantar.

Så dukka den neste muterte varianten opp, omikron, som kanskje er endå meir smittsam, og som i tillegg er svært ulik frå deltavarianten.

Kombinasjonsvaksine

Endå eit spørsmål må svarast på før legemiddelindustrien byrjar å produsere modifiserte vaksinar: Bør det vere ein eigen vaksine mot omikronvarianten, eller bør vaksinedosane innehalde ein kombinasjon, slik influensavaksinen gjer?

Og viss det skal vere ein kombinasjon, bør han vere retta mot omikron og den originale koronavarianten eller mot omikron og deltavarianten, som framleis er dominerande?

Samtidig veit ekspertane langt meir i dag enn det dei gjorde for to år sidan, då koronaviruset først vart registrert i Wuhan i Kina.

Fleire av koronavaksinane er laget med ny teknologi som gjer dei lette å oppdatere. Dette gjeld spesielt Pfizer- og Moderna-vaksinane, som er laget med mRNA-teknologi.

Amerikanske Pfizer er venta å ha ein omikron-spesifikk vaksine klar for godkjenning allereie i mars, opplyser sjefforskaren til selskapet, Mikael Dolsten, til AP.

Moderna, som også er amerikansk, anslår på si side at selskapet vil bruke 60 til 90 dagar på å ha klar ein omikron-vaksine for testing.

Andre produsentar, som Johnson & Johnson, jobbar òg med å tilpasse vaksinane omikronvarianten, men teknologien er annleis enn hos Pfizer og Moderna.

Uklart om det trengst justeringar

Dei originale vaksinane har vist seg å gi vern mot nye variantar minst ein gong tidlegare. Og sjølv om dei ikkje gir god immunitet mot omikron, er det håp om at ein tredje vaksinedose vil kompensere for dette, ifølgje den amerikanske smitteverntoppen Anthony Fauci.

Resultata frå Pfizers første laboratorietestar, som vart publiserte onsdag, antydar at dette kan vise seg å stemme, men antistoff er ikkje det einaste vernet vaksinane gir. Dei bidreg òg til produksjon av T-celler, som kan verne smitta mot alvorleg sjukdom. Pfizers første testar viste, som venta, at denne effekten ikkje ser ut til å bli redusert av omikron.

Samtidig bidreg vaksinane til å produsere minneceller som kan skape nye og ulike antistoff kvar gong ein blir vaksinert.

– Du trenar ikkje berre immunsystemet ditt til å handtere eksisterande variantar betre. Det klargjer òg eit breiare repertoar som kan handtere nye variantar, seier Mikael Dolsten.

Mildare infeksjonar?

Om vaksinar bør oppdaterast, er òg avhengig av kor aggressiv ein mutant er. Omikron synest å spreie seg raskare, men dei første rapportane frå sørafrikanske forskarar tyder på at det kan gi mildare infeksjonar enn tidlegare variantar.

Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA meiner at legemiddelselskapa ikkje treng å lage store studiar om korleis modifiserte vaksinar verkar. Det held med mindre studiar for å sjå om personar som får dei justerte vaksinane, har ein immunrespons som kan samanliknast med det vaksinane gav i utgangspunktet.

Først i slutten av februar er det venta data frå frivillige som har late seg vaksinere av dei eksperimentelle vaksinane, ifølgje Wherry.

