64 stadfesta døde i Kentucky

– Det kjem til å bli fleire. Vi trur talet kjem til å stige over 70, kanskje til og med over 80, sa guvernør Andy Beshear måndag.

Det stadfesta talet er likevel no 64. Søndag sa Beshear at minst 80 var døde.

Nye opplysningar om dei sakna har gjort at talet har vorte nedjustert. Det var frykta at mange hadde mista livet på ein stearinlysfabrikk, men dei aller fleste av arbeidarane her skal vere i live.

Framleis er 105 menneske registrerte som sakna. Beshear meiner det kan ta fleire veker før styresmaktene har full oversikt over omkomne.

Minst 14 andre personar mista livet i fire andre delstatar i uvêret fredag og laurdag.

