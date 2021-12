Barn utsett for overgrep av stefar – Oslo kommune dømd

utenriks

Fleirtalet i Borgarting lagmannsrett meiner at brot på tenesteplikta har medverka til at fornærma «vart utsett for straffbare, seksuelle overgrep over et lengre tidsrom», skriv VG.

– Kommunen erkjenner at det har skjedd feil, sa kommuneadvokat Monica Helland i retten i november.

Bydelsdirektør Ellen Liljedahl skriv i ein e-post til VG at kommunen kan lære av saka.

– Dommen har fleire læringspunkt for korleis barnevernet kan handtere komplekse barnevernssaker, samtidig er vi glade for at retten er samd med kommunen i at det ikkje finst forsett.

Statsadvokaten i Oslo hadde i utgangspunktet gitt barnevernstenesta i Alna eit førelegg på 2 millionar kroner, som kommunen nekta å vedta. Saka vart behandla i Oslo tingrett i februar.

Der vart det vurdert at kommunen grovt braut tenesteplikta, men at verken enkeltpersonar eller kommunen kunne straffast.

Statsadvokaten anka rettsavgjerda, og nådde fram med synspunktet sitt i lagmannsretten.

Kommunen opplyser ikkje om dei kjem til å anke saka.

