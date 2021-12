Danmarks tidlegare innvandringsminister Inger Støjberg dømd til fengsel

utenriks

Aktor la ned påstand om fire månaders fengsel utan vilkår, og dommen er dermed mildare enn det påtalemakta ønskte.

Støjberg stod tiltalt for å ha gitt ein ulovleg instruks om at asylsøkjarar som var eit par skulle skiljast, viss ein av dei var mindreårig.

Den tidlegare Venstre-politikaren melde seg ut av partiet då det stemde for riksrettssaka mot henne. Ho har omtalt saka som barnebrudsaka, og har ikkje erkjent noko skuld.

Ein granskingskommisjon erklærte at instruksen var ulovleg og for vidtrekkjande, og dessutan at han braut med menneskerettskonvensjonen.

I alt vart 22 eller 23 par skilde. I dei fleste tilfella var para relativt jamaldra.