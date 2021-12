Indisk mann arrestert for drap i forsøk på å forfalske sin eigen død

utenriks

Mannen prøvde å forfalske sin eigen død for å unngå å bli stilt for retten for eit anna drap han er mistenkt for, opplyser politiet.

Sudesh Kumar vart i 2018 sikta, men ikkje dømd, for drap på si eiga dotter som hadde rømt heimanfrå.

Kumar vart lauslaten i fjor som ein del av arbeidet til styresmaktene med å hindre koronautbrot gjennom å redusere talet på innsette i overfylte fengsel.

Politiet fann førre månad ein død person i utkanten av den indiske hovudstaden New Delhi, som hadde på seg Kumars klede og ID-kortet hans.

– Liket var delvis brunne og ansiktet var ikkje attkjennande, seier politioverbetjent Iraj Raja til AFP.

– Vi spora det tilbake til Kumars heim og fekk kona hans til å identifisere liket. Ho identifiserte det raskt som ektemannens, men vi var ikkje overtydde, seier han.

Politiet vart tipsa om at Kumar framleis var i live og arresterte han utanfor heimen fredag.

– Han erkjende forholdet i avhøyr, seier politiet.

(©NPK)