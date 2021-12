Kongresskomité vil tilrå sikting mot Trumps tidlegare stabssjef

utenriks

Det vil truleg skje måndag sidan lovgivarar frigir nye detaljar om tusenvis av e-postar og tekstmeldingar han har overlevert til komiteen.

I eit dokument publisert søndag, beskriv komiteen mellom anna Meadows' innsats for å hjelpe tidlegare president Donald Trump med å snu valnederlaget. Dei beskriv òg meldingar som vart utveksla blant Trumps folk medan angrepet gjekk føre seg.

Meadows blir sett på som eit nøkkelvitne i samband med Trumps rolle i forsøka på å hindre innsetjinga av Joe Biden som president.

I over to månader har komiteen forhandla med Meadows og advokaten hans. Dei har òg slite med å få informasjon frå nokre av Trumps andre folk, mellom anna Steve Bannon.

Meadows har saksøkt granskingskomiteen fordi dei ønskjer å straffeforfølgje han for å nekte å vitne i granskinga.

Meadows nekta lenge å samarbeide med komiteen, men han snudde ved månadsskiftet. Deretter sa han tysdag førre veke at han ikkje lenger ville samarbeide, og komiteen vil straffeforfølgje han for å ha vist forakt for Kongressen.

