Omstridd gruveselskap forlèt Grønland

utenriks

Forbod mot uranutvinning var eit av valkampløfta til det regjerande venstrepartiet Inuit Ataqatigiit (IA), og forbodet vart førre månad formelt vedteke i parlamentet på Grønland.

Greenland Minerals har sidan 2007 planlagt å starte gruvedrift ved Kvanefjeld på Grønlands sørspiss, men opplyser no at dei gir opp prosjektet.

Området blir anteke å innehalde ein av dei største førekomstane i verda av sjeldne jordmetall, som er sterkt etterspurt innan elektronikkindustrien.

Sidan det òg er uran i fjellet, ville det ha vorte eit biprodukt, og dette vil gjere gruva ulovleg.

Det nye forbodet inneber at det maksimalt kan hentast ut 100 gram uran per tonn malm, medan Greenland Minerals har anslått førekomsten i Kvanefjeld til å vere på rundt 300 gram per tonn.

(©NPK)