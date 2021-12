Stor redningsaksjon i Austersjøen – to fartøy skal ha kollidert

utenriks

Expressen skriv at ulykka som involverte lastebåtane Karin Hoej og Scot Carrier, skjedde i 3.30-tida natt til måndag. Båtane var mellom Bornholm og Ystad.

– Vi veit ikkje kva som har skjedd enno. Eitt av fartøya har kantra og ligg opp ned, seier Jonas Franzen i svenske Sjöfartsverket til Expressen.

– Vi veit ikkje kor mange som var i båten som held på å søkke. Vi mistenkjer at minst to personar er i vatnet. 4.45 fekk vi ein rapport om at ein har høyrt skrik i vatnet, seier han.

Det er ikkje optimale vêrforhold i området, opplyser redningstenestene. Det er ikkje sterk vind, men mørkt og kaldt.

Det eine fartøyet er registrert i Danmark og det andre i Storbritannia.

