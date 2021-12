WHO ber alle land byggje robuste helsesystem for alle

utenriks

Pandemien har ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO) stansa to tiår med framgang for universell helsedekning.

Det viser to rapportar frå WHO og Verdsbanken, som vart lagde fram på verdas dag for universell helsedekning søndag.

Allereie før pandemien kom i 2020, var over ein halv milliard menneske på veg inn i ekstrem fattigdom, eller heldt på å søkke djupare ned i det same, som følgje av at dei må betale for helsetenester.

WHO og Verdsbanken trur det talet er høgare no.

Økonomi

Pandemien fekk helsesystema over heile verda til brestepunktet, noko som har ført til eit dårlegare helsetilbod på fleire område.

Den generelle vaksinedekninga gjekk ned for første gong på ti år, og talet på dødsfall forårsaka av tuberkulose og malaria steig.

I tillegg forårsaka pandemien den verste økonomiske krisa sidan 1930-talet. Mange mista jobbane sine, samtidig som varer vart dyrare. Det gjorde det å betale for nødvendig helsehjelp, endå meir krevjande.

– Det er inga tid å miste. Alle regjeringar må omgåande ta opp igjen og auke innsatsen for å sikre alle borgarane sine tilgang til helsetenester utan frykt for finansielle følgjer, seier WHO-leiar Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Ikkje robust nok

Det inneber å auke offentlege løyvingar til helse- og sosialtenester og å prioritere system for grunnleggjande medisinske behov som kan gi nødvendig hjelp nær heimen, ifølgje Tedros.

– Mange land hadde gjort framsteg før pandemien, men det var ikkje robust nok. Denne gongen må vi byggje opp helsesystem som er sterke nok til å stå imot sjokk, som den neste pandemien, og halde stø kurs mot universell helsedekning, seier WHO-leiaren.

I 2019 var 68 prosent av innbyggjarane i verda dekte av grunnleggjande helsetenester, til dømes i samband med fødslar, vaksinar, behandling av hiv, tuberkulose og malaria og av ikkje-smittsame sjukdommar som kreft, diabetes og hjarteproblem.

For dyrt for mange

Men i mange av landa i verda har ikkje styresmaktene samtidig sikra at folk har råd til tenestene.

Fattige menneske og folk på landsbygda har minst moglegheit til å få dekt behovet sitt for helsehjelp, og er samtidig dei som har dårlegast utgangspunkt for å takle dei økonomiske følgja av å måtte betale for det.

Nesten éin milliard menneske brukte over 10 prosent av hushaldsbudsjettet på helseutgifter før pandemien. Det synest ikkje Juan Pablo Uribe, direktør for helse, næring og befolkning i Verdsbanken, er akseptabelt.

– Spesielt sidan det er dei fattigaste som blir hardast ramma. Regjeringane må ta tøffe val for å verne og auke helsebudsjetta, seier Uribe.

(©NPK)