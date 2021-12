FN meiner Taliban står bak minst 72 ulovlege avrettingar

utenriks

– Mellom august og november har vi fått truverdige skuldingar om over 100 drap på tidlegare afghanske nasjonale tryggingsstyrkar og andre knytte til den tidlegare regjeringa. Minst 72 av desse blir tilskrivne Taliban, heiter det i ei fråsegn frå FNs nestleiar for menneskerettar, Nada al-Nashif.

I fleire av tilfella vart lika vist fram offentleg for å spreie frykt, ifølgje al-Nashif, som seier ho er svært bekymra over at det stadig kjem nye rapportar om slike ulovlege avrettingar.

Taliban nektar for skuldingane og seier dei ikkje er baserte på bevis, ifølgje talsmann Quari Sayed Khosti.

