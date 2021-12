Ny arktisk varmerekord ringjer alarmklokkene hos FN

utenriks

Den nye rekorden er på 38 grader celsius, og vart målt i byen Verkhojansk i den austlege delen av Sibir i juni 2020. Det er ein temperatur som ligg heile 18 grader over gjennomsnittstemperaturen i området for denne månaden.

FN-organet WMO skriv i ei fråsegn at dette er første gong dei har lagt rekordvarme i den arktiske regionen inn i arkivet sitt over ekstremvêrtilfelle. Det føyer seg inn i ei hittil usett bølgje av rekordtemperaturar globalt, skriv WMO.

– Denne nye arktiske rekorden er ein av ei rekkje observasjonar som er melde inn til WMO, og som får alarmklokkene til å ringje om endringane i klimaet vårt, seier WMO-sjef Petteri Taalas i ei fråsegn.

Langvarig hetebølgje

Verkhojansk er frå før oppført i Guinness' rekordbok med det største temperaturspennet i verda. Kulderekorden er minus 68 grader, medan varmerekorden no altså er 38 grader.

Temperaturar er målte her heilt tilbake til 1885. Rekordtemperaturen frå juni i fjor, som FN beskriv som «meir passande for Middelhavsregionen enn den arktiske», kom midt i ei eksepsjonelt lang hetebølgje i Sibir.

Snittemperaturen i det arktiske Sibir låg ti grader celsius over normalen store delar av sommaren i fjor, noko som ifølgje WMO førte til skogbrannar og massive tap av sjøis.

Hetebølgja bidrog òg til at 2020 vart eit av dei tre varmaste åra registrert globalt nokosinne.

Undersøkjer fleire rekordar

I fjor vart det òg sett ny varmerekord for Antarktis, der det vart målt heile 18,3 grader celsius, seier Taalas.

WMO jobbar framleis med å verifisere dei 54,4 gradene som vart målte i 2020 og 2021 på den varmaste staden i verda, Death Valley i California.

Ekspertar undersøkjer òg ein ny europeisk varmerekord på 48,8 grader celsius som vart målt på den italienske øya Sicilia sommaren som var.

– WMOs ekstremvêr-arkiv har aldri hatt så mange undersøkingar gåande samtidig, seier Taalas.

Raske endringar

Dette arkivet held orden på dei høgaste og lågaste temperaturane i verda, største regnskurer, tyngste haglsteinar, lengste tørkeperiodar, kraftigaste vindkast, lengste torevêr og vêrrelaterte dødsfall.

At dei no har lagt inn ny varmerekord nord for polarsirkelen, er ei erkjenning av dei dramatiske endringane i regionen.

Sjølv om alle delar av planeten blir varma opp, er det somme delar som blir varma opp raskare enn andre. Endringane i den arktiske regionen skjer nær dobbelt så raskt som gjennomsnittet globalt.

– Denne undersøkinga understrekar dei aukande temperaturane som finn stad i ein klimatisk viktig del av verda, seier vêrekspert Randall Cerveny i WMO.

Kraftig issmelting

Også andre ekspertar har over lengre tid påpeika dei raske temperaturendringane som skjer i den arktiske regionen.

I ein rapport i september i år skreiv EUs klimaendringsteneste at issmeltinga i Arktis held fram, og at mellom 1979 og 2020 gjekk is tilsvarande seks gonger Tysklands areal tapt.

Også på Grønland vart det i sommar meldt om kraftig issmelting som følgje av rekordhøge temperaturar. I utgangen av juli hadde 100 milliardar tonn is smelta på den arktiske øya.

Ei gruppe forskarar som i sommar lét seg drive over Nordpolen meinte at sjøisen i Arktis kan ha passert eit kritisk vippepunkt, der sommarisen ikkje kan reddast.

– At sommarisen forsvinn i Arktis er eit av vippepunkta vi passerer når oppvarminga blir for høg, sa Markus Rex, som leidde det største internasjonale forskingstoktet over Nordpolen nokon gong.

Nye kategoriar

Varmerekord for den arktiske regionen er ein ny kategori i WMOs ekstremvêrkategoriar. Det inneber at begge polarregionane no er representerte, etter at WMO la til temperaturrekordar for Antarktis i 2007.

Sidan den sibirske rekorden utgjer ein ny klimakategori i WMOs arkiv, finst det ikkje ein tidlegare rekordtemperatur for regionen. Organisasjonen slår likevel fast at det aldri er målt høgare temperaturar enn 38 grader i dette området.

Den lågaste temperaturen som nokosinne er målt nord for polarsirkelen, var minus 69,7 grader celsius. Denne rekorden vart sett på Grønland den 22. desember 1991.

