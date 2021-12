Sørafrikanske studiar: To pfizer-dosar gir 70 prosent vern mot omikron

utenriks

Studien er basert på nær 80.000 PCR-testar som er tekne i landet mellom 15. november og 7. desember.

– Vi er ekstremt oppmuntra av desse resultata, seier Glenda Gray, som er leiar for Sør-Afrikas medisinske forskingsråd (SAMRC).

Førebelse resultat har antyda at omikronvarianten er langt meir smittsam enn dei tidlegare variantane.

Det har herska stor tvil om kor mykje vaksinane vernar mot denne varianten. Medan to vaksinedosar vernar rundt 93 prosent mot alvorleg sjukdom for dei tidlegare variantane, antydar altså dei nye studiane at dei vernar òg mot omikronvarianten, sjølv om vernet er mindre når det gjeld omikron.

Forskarane bak studiane åtvarar likevel om at kapasiteten på sørafrikanske sjukehus framleis er trua.

(©NPK)