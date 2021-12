Sørafrikanske studiar: Vaksinen vernar mot alvorleg omikron-sykdom

utenriks

Studien er basert på nær 80.000 PCR-testar som er tekne i landet mellom 15. november og 7. desember.

– Vi er ekstremt oppmuntra av desse resultata, seier Glenda Gray, som er leiar for Sør-Afrikas medisinske forskingsråd (SAMRC).

Førebelse resultat har antyda at omikronvarianten er langt meir smittsam enn dei tidlegare variantane.

Det har herska stor tvil om kor mykje vaksinane vernar mot denne varianten. Den nye studien antydar at to dosar med Pifzer/Biontechs vaksine gir rundt 33 prosent vern mot sjølve smitten, medan han gir 70 prosent vern mot alvorleg sjukdom.

For dei tidlegare variantane har vaksinen til samanlikning gitt eit vern på 93 prosent mot alvorleg sjukdom.

Nakstad: Gode nyheiter

– Dette er gode nyheiter. Dette viser at vaksinen verkar, seier assisterande helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, til TV 2.

Han seier ein må sjå nærare på alderssamansetninga i studien sidan Sør-Afrika har ei yngre befolkning enn Noreg.

– Det kjem til å komme eit skred av slike studiar i dagane som kjem. Viss dei underbyggjer denne, er det gode nyheiter, seier han.

Forsiktig optimisme

Forskarane bak studiane åtvarar likevel om at kapasiteten på sørafrikanske sjukehus er trua som følgje av kor smittsam omikronsvarianten er.

Koronasmitten har skote i vêret i Sør-Afrika dei siste vekene, og det er registrert rekordhøge smittetal den siste tida.

Men Verdshelseorganisasjonen (WHO) er no «forsiktige optimister» etter rapportar om at omikronsmitten gir mindre alvorleg smitte og færre dødsfall enn dei tidlegare variantane, ifølgje WHOs Afrika-avdeling.

Sør-Afrikas koronainnlagte pasientar består for det meste av uvaksinerte, forklarer professor Flavia i folkehelse ved Universitetet i Pretoria. I tillegg har innleggelsestiden vorte forkorta frå 9 til 4–5 dagar samanlikna med tidlegare smittebølgjer.

Vaksinasjonen går tregt

Rundt 17 millionar sørafrikanarar, ein tredel av befolkninga, har fått minst éin vaksinedose.

I førre veke godkjende styresmaktene å gi ein tredje dose til alle fullvaksinerte over 18 år for å få bukt med den aukande omikronsmitten.

Styresmaktene har tidlegare hatt som mål at rundt 70 prosent av befolkninga skulle ha fått minst éin vaksinedose innan utgangen av året, men dette er no flytta til mars.

(©NPK)