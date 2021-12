utenriks

I utgangspunktet skulle alle vaksinerte med visum få lov til å komme til Australia, utan å søkje om unntak, frå 1. desember. Men regjeringa utsette gjenopninga til onsdag på grunn av omikronvarianten av koronaviruset.

Vaksinerte reisande frå Japan og Sør-Korea får òg reise til Australia.

Australia har stengt grensene under pandemien og opna nyleg opp for at landet sine eigne borgarar kunne reise fritt inn i landet.

