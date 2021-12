Bagasjesjauar sovna og flaug frå Mumbai til Abu Dhabi

utenriks

Hendinga skjedde søndag, då sjauaren skulle ta seg ein liten kvil inne i koffertrommet på ein Airbus A320. Han vart først funnen då bagasjen skulle hentast ut av flyet i Abu Dhabi etter ein tur på vel tre timar.

Ein talsmann for indiske luftfartsstyresmakter seier at mannen sat skjult i lasterommet og merket ikkje at luka vart stengd. Han vakna først i det flyet tok av.

Etter landing vart han teken med til lege, men kjende seg pigg og vart sendt tilbake til utgangspunktet på same fly, denne gongen som passasjer. Flyplasstyresmaktene i Mumbai granskar no korleis dette kunne skje.

(©NPK)