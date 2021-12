Barnevaksinasjonen blir sett i gang i fleire europeiske land

utenriks

Tyskland, Spania, Hellas og Ungarn er blant dei landa som onsdag starta å vaksinere små barn mot koronaviruset. Legar melder om stor pågang frå foreldre på grunn av bekymring for omikronvarianten av viruset.

Også Polen, Portugal, Tsjekkia og Italia startar vaksinasjon av barna denne veka.

Det var i november at Det europeiske legemiddelverket (EMA) tilrådde godkjenning av Pfizers koronavaksine til barn over fem år. Danmark var blant dei første landa som byrja å vaksinere barna same månad.

Det er framleis fleire land som ikkje har bestemt seg, blant dei Noreg.

