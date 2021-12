EMA: Johnson & Johnson-vaksinen kan nyttast som oppfriskingsdose

utenriks

– Den vitskaplege komiteen for legemiddel til menneske (CHMP) i EMA har konkluder at ein oppfriskingsdose med koronavaksinen Janssen kan vurderast minst to månader etter at den første dosen er sett for personar som er 18 år og eldre, skriv EMA i ei pressemelding onsdag.

På nasjonalt nivå kan folkehelseinstitusjonar gi offisielle tilrådingar om bruk av slike «boosterdosar», anten etter ein dose med Johnson & Johnsons Janssen-vaksine eller to dosar av mRNA-vaksine, seier dei vidare.

EMA seier dei vil halde fram med å sjå på all informasjon om tryggleik og effektivitet av Janssen-vaksinen.

