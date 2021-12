EU har mindre tru på medlemskap for Tyrkia

utenriks

– Rådet registrerer med vemod at Tyrkia held fram med å bevege seg lenger bort frå Den europeiske unionen, heiter det i uttalen.

– Medlemskapsforhandlingane med Tyrkia har faktisk stoppa opp, heiter det i konklusjonen frå rådet.

EU kritiserer spesielt Tyrkias utanrikspolitikk, som unionen meiner i aukande grad kolliderer med EUs prioriteringar.

Dei peikar på Libya som eit døme. Regjeringsstyrkane i Libya skal ha fått ulovlege våpenleveransar frå Tyrkia. EU-rådets skriv fordømmer òg Tyrkias brot på tollunionsavtalane med EU.

Negativ utvikling for demokratiet

Rådet gjentok òg si djupe bekymring for den negative utviklinga for Tyrkias demokrati. Dei peikar på den uheldige utviklinga når det gjeld grunnleggjande menneskerettar, som mellom anna ytringsfridommen, og dessutan den systematiske mangelen på sjølvstende for rettsvesenet.

EU-forhandlingar om tyrkisk medlemskap starta i 2005, men har lege på is i fleire år på grunn av det som Brussel reknar som ei utilfredsstillande utvikling.

Flyktningspørsmåla

Ein grunn til at samtalane enno ikkje er avslutta er Tyrkias betydning i kampen mot ulovleg migrasjon til Vest-Europa. Landet vil òg framover få økonomisk bistand frå EU når det gjeld mottak av flyktningar.

Tyrkia har fått milliardar i støtte for å ta seg av flyktningstraumen frå mellom anna nabolandet Syria.

