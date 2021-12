EU-kommisjonen foreslår sluttdato for gass

utenriks

– Europa må gjere seg ferdig med fossile brensel og gå vidare til reinare energikjelder. Det betyr òg at fossil gass må erstattast med fornybar gass og lågkarbongass, seier EUs klimasjef Frans Timmermans.

I eit nytt forslag går EU-kommisjonen no inn for å setje 2049 som sluttdato for langsiktige kontraktar for fossil gass. Etter dette må klimautsleppa frå gassen reinsast.

EUs overordna mål er klimanøytralitet innan 2050.

EU går inn for å stanse finansieringa av nye olje- og gassrøyrleidningar i framtida. Forhandlarar frå medlemslanda og EU-parlamentet vart onsdag samde om ei oppdatering av reguleringa som styrer dei grenseoverskridande leidningsnettverka i unionen.

Den reviderte reguleringa vil fremje klimavennlege energikjelder som vindparkar til havs og bruk av hydrogen.

Nye prosjekt som berre bruker fossilt brennstoff eller naturgass, vil ikkje få økonomisk støtte i framtida.

Miljørørsla kritiserer avgjerda og seier at allereie planlagde gassrøyrleidningar til Malta og Kypros framleis vil få EU-støtte. Miljøorganisasjonen Global Witness kallar EUs nye politikk ein julepresang til gassindustrien.

Vedtaket må stadfestast av EUs ministerråd og parlamentet før det trer i kraft.

(©NPK)