Kongresstorming, korona, krig, kollaps – dette var nyhetsåret 2021

Januar

4. januar: Ein britisk dommar vedtek at WikiLeaks-grunnleggjar Julian Assange ikkje skal utleverast i USA på grunn av faren for sjølvmord.

5. januar: To senatorar blir valde i den amerikanske delstaten Georgia. Demokratane vinn begge val, og dermed får partiet òg knappast mogleg fleirtal i Senatet.

6. januar: Rasende Trump-tilhengjarar stormar Kongressen i Washington D.C. for å stanse godkjenninga av presidentvalet. Fem personar blir drepne under angrepet og minst 138 politifolk skadde. Fleire politikarar kallar det eit kuppforsøk. Kongressen stadfestar Bidens valsiger få timar seinare.

13. januar: Representanthuset stemmer for å stille Donald Trump for riksrett, for rolla si i storminga av Kongressen. Det er andre gong Trump blir stilt for riksrett, men 13. februar blir han frifunnen.

14. januar: Danmarks tidlegare innvandringsminister Inger Støjberg blir stilt for riksrett etter å ha gitt ulovlege instruksar i fleire år.

15. januar: Nederlands regjering går av etter at det blir avslørt at tusenvis av familiar har vorte urettmessig skulda for barnetrygdsvindel.

17. januar: Den russiske opposisjonsleiaren Aleksej Navalnyj blir arrestert av styresmaktene idet han vender tilbake til Russland etter seks månader med medisinsk behandling i Tyskland.

19. januar: USAs utanriksdepartement skuldar den kinesiske regjeringa for å gjere seg skuldig i folkemord mot uigurane.

20. januar: Joe Biden blir innsett som USAs 46. president og Kamala Harris som den første kvinnelege visepresidenten. Seremonien var prega av koronapandemien og usedvanleg strenge tryggingstiltak.

23. januar: Store demonstrasjonar byrjar i Russland til støtte for Aleksej Navalnyj. Desse skjer jamleg, med tusenvis av arrestasjonar, fram til slutten av april.

24. januar: Store demonstrasjonar mot koronaportforbod i Nederland fører til meir enn 100 arrestasjonar. Demonstrasjonane held fram i fleire dagar.

Februar

1. februar: Militæret gjennomfører statskupp i Myanmar og arresterer den sivile leiaren i landet Aung San Suu Kyi.

2. februar: Aleksej Navalnyj blir dømt til tre og eit halvt års fengsel for brot på meldeplikta etter ein vilkårsdom.

13. februar: Det bryt ut ein alvorleg snøstorm i det sørlege USA, og fleire titals menneske døyr som følgje av straumbrot og ekstrem kulde.

19. februar: USA sluttar seg formelt til Parisavtalen igjen, etter at Donald Trump trekte landet ut.

Mars

6. mars: Det amerikanske Senatet vedtek ein krisepakke verd 16.000 milliardar kroner.

8. mars: Brasils Høgsterett opphevar dommane mot tidlegare president Luiz Inacio Lula da Silva, som dermed kan stille til val i 2022.

8. mars: I eit intervju med amerikanske CBS går Storbritannias prins Harry og kona hans hertuginne Meghan hardt ut mot medlemmer av det britiske kongehuset, som dei nyleg har trekt seg ut av.

11. mars: Danmark og fem andre land set bruken av AstraZenecas koronavaksine på vent på grunn av sjeldne, men svært alvorlege biverknader.

23. mars: Det store konteinarskipet Ever Given går på grunn i Suezkanalen, og sperrar kanalen i seks dagar, noko som fører til store forstyrringar i verdshandelen.

April

April: Fleire europeiske land byrjar ei forsiktig gjenopning av samfunnet etter ein hard koronavinter.

3. april: Halvbror til den jordanske kongen, prins Hamzah, er blant fleire som blir arrestert for eit påstått kuppforsøk.

9. april: Prins Philip, hertugen av Edinburgh døyr, 99 år gammal. Han var Storbritannias prinsgemal i 69 år.

19. april: Raul Castro går av som leiar for Cubas kommunistparti, og avsluttar dermed perioden til Castro-brørne som leiarane i landet etter 62 år.

19. april: Robothelikopteret Ingenuity gjennomfører historias første motordrevne flyging på Mars.

20. april: Den tidlegare politimannen Derek Chauvin blir kjend skuldig i drapet på George Floyd i Minneapolis og blir dømt til 22 år og seks månaders fengsel.

20. april: Storbritannias statsminister Boris Johnson varslar eit mål om klimakutt på 78 prosent innan 2035. Fleire land justerer opp klimamåla sine dei følgjande dagane og vekene.

20. april: Tsjads president Idriss Déby døyr under eit besøk ved fronten mot opprørsgruppa Fact. Omstenda rundt dødsfallet er framleis uklare.

21. april: India melder om 315.000 koronatilfelle på eitt døgn idet landet blir ramma av ei brutal smittebølgje. På det meste blir over 400.000 nye smittetilfelle registrerte kvart døgn.

23. april: Aleksej Navalnyj avsluttar sultestreiken for betre medisinsk behandling i fengsel. Han har sveltestreika i nesten fire veker.

25. april: 82 personar døyr under ein brann på eit koronasjukehus i Bagdad.

26. oktober: Den danske filmen «Et glass til» får Oscar-prisen for beste internasjonale film. Beste film blir «Nomadland».

28. april: Store demonstrasjonar i Colombia mot skatte- og helsereformer fører til at fleire titals demonstrantar blir drepe.

Mai

3. mai: 26 menneske omkjem og 70 blir skadde når ein del av T-banen i Mexico by kollapsar.

6. mai: Palestinarar i Aust-Jerusalem byrjar demonstrasjonar mot at seks palestinske familiar skal bli kasta ut til fordel for israelske busetjarar.

10. mai: Etter at israelske styrkar stormar området rundt al-Aqsa-moskeen og meir enn 300 palestinarar blir skadde, skyt Hamas rakettar inn i Israel. Israel svarer med flyangrep. Konflikten på Vestbreidda skal vare i nærare to veker.

21. mai: Israel og Hamas inngår våpenkvile. Fleire hundre menneske har vorte drepne og over 72.000 palestinarar drivne på flukt.

22. mai: Italienske Måneskin vinn Eurovision Song Contest 2021 med låten Zitti e buoni.

23. mai: Kviterussiske styresmakter tvingar eit Ryanair-fly til å lande i Minsk og kidnappar den regimekritiske journalisten Roman Protasevitsj som var om bord. Kort tid etter blir sanksjonane forsterka mot landet.

24. mai: Militæret gjennomfører eit nytt statskupp i Mali og fjernar den sivile overgangsregjeringa som vart innsett etter kuppet året før.

26. mai: Ein nederlandsk domstol pålegg Shell å kutte utslepp slik at dei lever opp til Parisavtalen.

28. mai: Om lag 200 graver blir funne ved ein tidlegare internatskule for innfødde barn i Canada. I dei neste vekene og månadene skal styresmaktene oppdage 1.200 graver til etter barn som døydde under dei brutale forholda på kostskulane.

Juni

4. juni: To landsbyar i Burkina Faso blir angripne av opprørarar og minst 174 menneske blir drepne.

5. juni: G7-landa blir samde om ein global minstesats for selskapsskatt på 15 prosent.

8. juni: Ein FN-domstol held oppe dommen mot Ratko Mladic på livstid i fengsel for krigsbrotsverk på Balkan.

13. juni: Israel får ny regjering leidd av Naftali Bennett og Yair Lapid. Benjamin Netanyahu mistar makta etter tolv år.

14. juni: Myanmars avsette leiar Aung San Suu Kyi blir stilt for retten av militærjuntaen som har kuppet makta.

19. juni: Den ultrakonservative kandidaten Ebrahim Raisi vinn presidentvalet i Iran.

21. juni: Den svenske riksdagen vedtek mistillit mot Stefan Löfvens regjering, etter at Vänsterpartiet støttar forslaget til dei borgarlege partia. Löfven får likevel halde fram som statsminister etter fleire veker med sonderingar om ny regjering.

23. juni: Den demokrativennlige avisa Apple Daily i Hongkong må stengje etter 26 år, etter at kinesiske styresmakter blokkerer kontoane deira.

24. juni: Eit leilegheitskompleks i Surfside utanfor Miami rasar saman. 98 menneske døyr.

30. juni: Den tidlegare komikaren Bill Cosby blir lauslaten frå fengsel etter at ein domstol gjer om overgrepsdommen mot han.

Juli

Juli: Migrasjonskrisa på grensa mellom Kviterussland og EU byrjar idet regimet i Minsk opnar grensene for migrantar frå Midtausten. Den skal eskalere gjennom sommaren og hausten.

Juli: Store skogbrannar herjar i Canada og vest i USA etter ei alvorleg hetebølgje.

7. juli: Haitis president Jovenel Moïse blir drepen i heimen sin.

7. juli: Sør-Afrikas tidlegare president Jacob Zuma byrjar å sone ein dom for fleire gonger å ha nekta å møte for landets antikorrupsjonskommisjon. Få dagar seinare byrjar store opptøyar som krev fleire hundre menneskeliv.

12. juli: Alvorlege flaum rammar særleg Belgia og det vestlege Tyskland. 229 menneske døyr, og katastrofen fører til ein stor europeisk debatt om klimaendringane.

14. juli: Den danske karikaturteiknaren Kurt Westergaard, kjent for Mohammed-karikaturstriden i 2005-06, døyr, 86 år gammal.

23. juli: Etter fleire månader med uvisse over koronasituasjonen opnar sommar-OL i Tokyo.

25. juli: Tunisias president Kais Saied stengjer parlamentet og avset regjeringa.

August

4. august: Den kviterussiske løparen Kristina Timanovskaja får asyl i Polen, etter krangel med lagleiinga og styresmaktene heime.

9. august: FNs klimapanel offentleggjer den sjette rapporten sin om tilstanden til klimaet. Den konkluderer med at klimaendringane allereie har vidtrekkjande påverknad på verda.

10. august: New Yorks profilerte guvernør Andrew Cuomo går av etter ei rekkje skuldingar om seksuell trakassering.

14. august: Eit jordskjelv med styrke på 7,2 rammar det sørvestlege Haiti. 2.100 menneske døyr.

15. august: Etter ein svært effektiv offensiv dei siste vekene inntek Taliban hovudstaden Kabul. Afghanistans president Ashraf Ghani rømmer frå landet, og andre delar av regjeringa overgir seg til Taliban.

22. august: Sveriges statsminister Stefan Löfven kunngjer at han vil gå av som statsminister etter Socialdemokraternas landsmøte i november.

26. august: Minst 182 menneske blir drepne, derav 13 amerikanske soldatar, i eit sjølvmordsangrep mot flyplassen i Kabul. Mange menneske er samla der i eit forsøk på å sleppe ut av Afghanistan.

29. august: Orkanen Ida rammar den amerikanske byen New Orleans.

30. august: USA, Noreg og fleire andre land trekkjer sine siste soldatar ut av Afghanistan, etter 20 år med militære operasjonar i landet.

September

2. september: USAs høgsterett held oppe den nye abortlova i Texas, som gjer det ulovleg for kvinner å ta abort etter sjette veke.

5. september: Militæret gjennomfører eit statskupp i Guinea og kastar president Alpha Condé.

8. september: Rettssaka etter terrorangrepa i Paris i 2015 byrjar og blir venta å vare fram til mai.

15. september: Australia, Storbritannia og USA kunngjer ein ny militærallianse. Australia kjøper atomubåtar av USA, noko som forårsakar diplomatisk krise mellom landa og Frankrike.

17. september: FNs generalsekretær António Guterres åtvarar om at verda går mot 2,7 graders oppvarming, dersom ikkje det blir større ambisjonar i den globale klimapolitikken.

19. september: Vladimir Putins parti, Sameint Russland, går kraftig tilbake, men held fleirtalet i det russiske parlamentsvalet.

19. september: Vulkanen Cumbre Vieja på kanariøya La Palma har utbrot, noko som fører til store øydeleggingar.

21. september: Den kinesiske presidenten Xi Jinping kunngjer at landet ikkje lenger vil finansiere kolprosjekt i utlandet.

26. september: Sosialdemokratane i SPD blir det største partiet i det tyske forbundsdagsvalet, som er det første sidan 2002 der Angela Merkel ikkje er statsministerkandidat.

27. september: R & B-stjerna R. Kelly kjent skuldig for overgrep, menneskehandel og utpressing.

28. september: Over 20 blir skadde i ein eksplosjon i ein bygard i Göteborg. Den mistenkte gjerningsmannen, som snart skulle kastast ut av bygarden, blir seinare funnen død.

30. september: Etiopia utviser sju FN-toppar etter dei slo alarm om sula i Tigray-regionen.

Oktober

1. oktober: Georgias tidlegare president Mikheil Saakasjvili blir arrestert når han vender tilbake til landet etter åtte år i eksil. Seinare startar han ein sveltestreik.

3. oktober: Ei global gruppe journalistar publiserer 11,9 millionar dokument kjent som Pandora-papira, som avslører korrupsjon blant både noverande og tidlegare statsleiarar.

4. oktober: Soldatar blir sette inn for å levere drivstoff til Storbritannias bensinstasjonar, ein konsekvens av mangel på lastebilsjåførar.

6. oktober: Verdshelseorganisasjonen godkjenner tidenes første malariavaksine.

8. oktober: Den filippinske journalisten Maria Ressa og den russiske journalisten Dmitrij Muratov blir tildelt Nobels fredspris for arbeidet sitt for ytringsfridommen.

9. oktober: Sebastian Kurz går av som Austerrikes statsminister på grunn av sterke korrupsjonsskuldingar.

15. oktober: Den britiske parlamentsmedlemmen David Amess blir drepe under eit valmøte i Essex.

21. oktober: Under ei filminnspeling avfyrer skodespelaren Alec Baldwin ein rekvisittrevolver under uklare omstende. Filmfotografen Halyna Hutchins blir drepen i ulykka. Baldwin hevdar at han aldri klemde på avtrekkjaren, men at skotet gjekk av då hanen fall. Ingen har kunna forklare kvifor våpenet var lada med skarp ammunisjon.

23. oktober: Ti vestlege ambassadørar, blant dei den norske, blir erklært uønskt i Tyrkia etter at dei kritiserte fengslinga av aktivisten Osman Kavála.

25. oktober: Militæret i Sudan gjennomfører eit kupp som fører dei tilbake til makta, etter å ha delt ho med sivile politikarar sidan den mangeårige diktatoren Omar al-Bashir vart avsett i 2019. Seinare kjem ein fram til avtale om ei ny overgangsregjering.

31. oktober-13. november: FNs 26. klimatoppmøte blir halde i Glasgow. Toppmøtet resulterer i ein avtale med krav om nedfasing av kolkraft, 30 prosent kutt i metangassutslepp og stans i avskoging. I tillegg kunngjer ei rekkje land langt meir ambisiøse klimamål i dagane før.

November

1. november: Etiopias statsminister Abiy Ahmed erklærer unntakstilstand i landet, etter at Tigray-opprørarar og Oromo-opprørarar dannar felles front og rykker fram mot hovudstaden.

6. november: Den amerikanske kongressen vedtek ein gigantisk infrastrukturpakke på over 10.300 milliardar kroner.

12. november: Popstjerna Britney Spears får avvikla verjemålsordninga som har styrt livet hennar i 14 år.

16. november: USAs president Joe Biden og den kinesiske presidenten Xi Jinping held eit digitalt toppmøte der dei diskuterer ei rekkje tema, blant dei Taiwan, menneskerettar og handel.

19. november: Kyle Rittenhouse, som drap to personar som demonstrerte mot politivald i Kenosha i Wisconsin, blir frikjende på alle punkt.

21. november: Seks blir drepne og 62 såra når ein bilist brasar gjennom ein juleparade i Waukesha utanfor Milwaukee i USA.

22. november: Etiopias statsminister Abiy Ahmed dreg til fronten for å leie hæren i kamp mot opprørarar.

23. november: To NRK-journalistar vender heim etter å ha vorte arrestert i Qatar i samband med ei reportasjereise før fotball-VM.

24. november: Magdalena Andersson blir valt som Sveriges nye statsminister, men må same dag trekkje seg. Årsaka er at Miljöpartiet forlèt regjeringa då budsjettet til opposisjonen vart vedteken av Riksdagen.

24. november: Dei såkalla «trafikklyspartiene», Sosialdemokratene, De grøne og Fridemokratene, kunngjer ny regjeringsavtale i Tyskland. Olaf Scholz blir valt formelt til statsminister 8. desember.

25. november: Sør-Afrika varslar at dei har oppdaga ein ny variant av koronaviruset i landet. Den får seinare namnet omikron, og fører til strenge reiserestriksjonar verda over. Det blir seinare oppdaga at varianten kom til Europa så tidleg som 19. november.

29. november: På andre forsøk blir Magdalena Andersson utnemnt som Sveriges 34. statsminister og første kvinne i posten. Ho leier ei mindretalsregjering som berre består av Socialdemokraterna.

Desember

6. desember: Myanmars avsette leiar Aung San Suu Kyi blir dømd til fire års fengsel av militærjuntaen i landet.

10. desember: Ein ankedomstol i Storbritannia vedtek at WikiLeaks-grunnleggjaren Julian Assange kan utleverast til USA.

13. desember: Den danske riksretten dømmer den tidlegare innvandringsministeren Inger Støjberg til 60 dagars fengsel for å ha gitt ein ulovleg instruks som skilde asylsøkjarar frå kvarandre.

