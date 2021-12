Putin og Xi heldt videomøte

utenriks

Bakteppet for møtet er den aukande spenninga mellom Russland og den vestlege verda i kjølvatnet av den store russiske styrkeoppbygginga langs Ukrainas austgrense, det skjerpa forholdet mellom USA og Kina over handel og Taiwans stilling.

I innleiingane sine snakka dei to varmt om det tosidige forholdet mellom dei to landa. Putin kalla samarbeidet eit førebilete for mellomstatlege forhold i det 21. hundreåret.

– Ein ny samarbeidsmodell har vorte oppretta mellom landa våre, sa Putin.

Xi påpeika at den russiske presidenten fullt og heilt støttar dei kinesiske forsøka på å forsvare sine nøkkelinteresser og at begge land sette seg imot forsøk frå krefter som ville prøve å slå ein kile mellom dei.

– Dette er ei haldning eg set stor pris på, sa Xi.

Dei seinare åra har Russland og Kina i aukande grad samordna utanrikspolitikken sin for å imøtegå USAs dominerande stilling innanfor internasjonal økonomi og politikk.

