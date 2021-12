Scholz: – Tyskland vil forsvare seg mot valdelege vaksinemotstandarar

utenriks

– Vi vil ikkje la ein bitte liten minoritet av vaksinemotstandarar prøve å tvinge sin vilje på heile folket, sa Scholz i den første talen sin til nasjonalforsamlinga som statsminister.

Politiet slo onsdag til mot fem adresser i Dresden i det austlege Tyskland etter at ein delstatsguvernør og andre statstilsette etter seiande har fått dødstruslar frå militante motstandarar av vaksinar og nedstenging.

– Tyskland vil bruke alle verkemiddel innanfor rammene til demokratiet for å forsvare seg mot det hatefulle angrepet til denne minoriteten på resten av oss, sa Scholz.

Tyskland har innført ei rekke strenge tiltak som berre gjeld for uvaksinerte. Det er i tillegg innført obligatorisk vaksinasjon for helsepersonell. Scholz har opna for å utvide vaksinekravet til å gjelde heile resten av befolkninga.

