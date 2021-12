Storbritannia med ny smitterekord

utenriks

Onsdag vart det registrert 78.610 tilfelle av koronasmitte i Storbritannia, det høgaste talet sidan landet starta med massetesting sommaren 2020.

Førre smittetopp vart registrert 8. januar i år og var på 68.053 tilfelle. Den gong var det alfavarianten som spreidde seg i landet.

Den nye omikronvarianten spreier seg raskt og utgjer no truleg over halvparten av dei nye smittetilfella i hovudstaden London. For resten av landet utgjer varianten truleg rundt 25 prosent av tilfella.

Onsdag stemde den britiske nasjonalforsamlinga for å innføre fleire tiltak mot smittespreiinga, mellom anna krav om koronapass på større samlingar og munnbindbruk på offentlege stader.

Regjeringa har tidlegare sagt at det ikkje vil komme fleire tiltak. Statsminister Boris Johnson held onsdag kveld ein pressekonferanse om situasjonen.

