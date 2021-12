Tyskland utviser russiske diplomatar etter drapsdom

utenriks

Den russiske regjeringa har fleire gonger nekta for å ha noko med drapet å gjere. Men den nye tyske regjeringa festar lit til rettsavgjerda onsdag.

Domstolen i Berlin meiner det var den russiske staten som beordra drapet på ein georgiar med krigserfaring frå Tsjetsjenia i ein park i den tyske hovudstaden i 2019.

Etter rettsavgjerda sa utanriksminister Annalena Baerbock at drapet vart utført etter ein statleg ordre og at det utgjorde ei alvorleg krenking av tysk lov og suverenitet.

Som ein reaksjon blir to russiske diplomatar utviste, og Russlands ambassadør i Berlin blir kalla inn på teppet.

– Vil forverre forholdet

Ambassadøren, Sergej Netsjajev, hevdar på si side at dommen er ein politisk motivert og uvennleg handling.

Den vil forverre eit allereie vanskeleg forhold mellom Russland og Tyskland, åtvarar Netsjajev.

Akkurat dette er Baerbock tilsynelatande samd i. Handlingar som drap er ei tung belastning på forholdet, konstaterer ho.

– Den tyske regjeringa vil gjere alt som er nødvendig for å vareta tryggleiken i landet vårt og sørgje for at lovene våre blir respekterte, seier utanriksministeren.

Ho snakka tysdag med den russiske motparten sin Sergej Lavrov og sa då at ho ønskjer ein open dialog med Russland basert på folkerett og gjensidig respekt.

Skjerpa omstende

Drapet på georgiaren i Berlin utløyste sterke reaksjonar og ein diplomatisk strid mellom Tyskland og Russland òg i 2019.

Domstolen i Berlin fann onsdag den 56 år gamle russaren Vadim Krasikov skuldig i ugjerninga under skjerpa omstende. Dommen lydde på livsvarig fengsel.

Dommarane sa at Krasikov hadde eit særskilt alvorleg ansvar for drapet, noko som betyr at han ikkje automatisk blir sett fri på prøve etter 15 år, noko som er vanleg i Tyskland.

Forsvararen til russaren kravde lauslating og argumenterte med at saka dreidde seg om ei samanblanding av ulike personar.

Pistol med lyddempar

Den georgiske borgaren Zelimkhan «Tornike» Khangosjvili vart 23. august 2019 skoten og drepen i Berlin av ein person på sykkel. Drapsvåpenet skal ha vore ein pistol med lyddempar. Vitne har fortalt at gjerningsmannen kasta ein sykkel, ein pistol og ein parykk i elva Spree.

Den mistenkte russaren vart arrestert kort tid etter drapet, rett før han skulle stikke av på ein elsparkesykkel. Han har vorte halden i varetekt sidan.

Han skal ha komme til Tyskland med falskt pass kort tid før drapet på georgiaren. Aktor påpeika under rettssaka at han kom til Tyskland under namnet Vadim Sokolov på drapsoppdrag frå den russiske staten.

Terrorskulding

Khangosjvili skal ha kriga mot Russland på sida til dei tsjetsjenske separatistane på byrjinga av 2000-talet. Han vart rekna som ein terrorist av russiske styresmakter og kom til Tyskland som asylsøkjar i 2016.

Etter eit møte med Tysklands dåverande statsminister Angela Merkel nokre månader etter drapet sa Russlands president Vladimir Putin at drapsofferet var ein terrorist og ein drapsmann.

Den russiske regjeringa har samtidig kalla skuldingane om at Russland stod bak drapet, for fullstendig grunnlause.

Domstolen i Berlin er likevel sikker i si sak. Dommaren Olaf Arnoldi sa onsdag at russiske styresmakter beordra likvideringa som gjengjelding mot ein motstandar av Russlands regjering.

(©NPK)