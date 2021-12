Danmark først ute i EU med å godkjenne nytt koronamedikament

utenriks

Medikamentet har fått namnet Lagevrio og blir produsert av legemiddelselskapet Merck. Behandlinga blir teken i tablettform så fort som mogleg etter at ein person har fått symptom og testa positivt på korona.

Torsdag kunngjorde danske helsestyresmakter at dei tilrår medikamentet til personar som risikerer eitt alvorleg sjukdomsforløp.

I midten av november gav det europeiske legemiddeltilsynet EMA medikamentet naudgodkjenning, noko som betyr at kvart enkelt EU-land sjølv kan vedta om det skal takast i bruk før det blir formelt godkjent.

Danske styresmakter vurderer no at fordelen med medikamentet er større enn ulempa for personar som har størst risiko for å bli alvorleg sjuke som følgje av covid-19.

Godkjend av britane

Lagevrio har vore godkjend i Storbritannia sidan november og er i ferd med å bli godkjend i USA.

Eldre personar er blant dei som vil få tilbod om behandlinga, opplyser Sundhedsstyrelsen i ei pressemelding torsdag.

For at behandlinga skal ha effekt, må ho starte seinast fem dagar etter at ein person har fått symptom på covid-19, lyder tilrådinga.

Medisinen verkar ved at han hemmar evna viruset har til å dele seg.

Noreg kjøper dosar

Onsdag vart det kjent at norske styresmakter har inngått ein avtale med Merck om innkjøp av 8.640 behandlingar med det antivirale legemiddelet før jul.

Helsedirektoratet skal vurdere korleis legemiddelet skal takast i bruk i Noreg og kva pasientar som skal få tilbod om behandling etter at det er godkjent av EMA.

Det er uvisst korleis legemiddelet verkar for vaksinerte sidan dei få studiane som er gjorde, er gjorde på uvaksinerte. Då viste resultata at risikoen for innlegging og død fall med 30 prosent blant dei som risikerer eit alvorleg sjukdomsforløp.

